شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: رد فعل «قوي جدا جدا» لو أغلقت إيران مضيق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)okaz-

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس (الخميس)، أن السعودية لا تريد حرباً مع إيران وتتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة، ولو أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل «قوي جدا جدا»، إذ إن اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم وهناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط. وشدد الجبير للصحفيين في لندن على أن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي، وعليها تغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب، وأن تعود دولة طبيعية.

فيما أعلن الجبير أنه لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها، وبخصوص الحكم القضائي البريطاني الصادر بمراجعة تراخيص بيع السلاح للسعودية، قال إن «الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي».

وعن الموقف في ليبيا، أكد أن السعودية تقف على مسافة متساوية مع كافة أطراف ليبيا وتدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى تسوية، وشدد أن المملكة لا تريد لأي جماعات متطرفة مسلحة أن تستولي على السلطة في ليبيا.

وحول الأراضي الفلسطينية، ذكر الجبير أن جذب الاستثمارات للأراضي الفلسطينية أمر جيد للفلسطينيين.