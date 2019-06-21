شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب «الإعلام المرئي» بضبط سوق الألعاب الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)okaz-

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438/‏ 1439 وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية، كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1437/‏ 1438- 1438/‏ 1439 وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. ويطالب المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات. وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/‏ 1440 وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/‏ 1440.

وخلال جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438/‏ 1439 ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

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ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439/‏ 1440، كما يناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏30) وتاريخ 6/‏2/1424.

وفي ذات الجلسة أيضاً، يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439/‏ 1440.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.

وخلال الجلسة العادية الخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438/‏ 1439 ومن أبرزها مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. يأتي ذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.