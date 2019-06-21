شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يتفقد المشاريع الإنسانية للاجئين السوريين بلبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت، الجزائر، إنجامينا، الحديدة) okaz-

وصل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز إلى بيروت في زيارة تفقديه التقى خلالها مسؤولي وممثلي منظمات المجتمع المدني لبحث المشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز لصالح اللاجئين السوريين هناك، ولمعرفة احتياجاتهم الإنسانية.

والتقى وفد المركز خلال الزيارة مفتي منطقة عكار بشمال لبنان الشيخ زيد محمد بكار، وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأشاد الشيخ زيد بكار بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة ودوره في خدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم وبالأخص لبنان.

من جهة ثانية سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، ومدير مكتب البرنامج رومان سيروا، وممثلي وزارة المالية وفريق المركز.

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ووقع على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز مدير مكتب البرنامج في الجزائر، حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلّمت أمس جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الجزائر. كما سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية تشاد، بحضور وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية عرجون خليل جلال، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد جميل عبدالرحمن ششه، وممثلي وزارة المالية السعودية وفريق المركز، وذلك في مقر وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني بالعاصمة إنجامينا.

ووقّعت وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني التشادية على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جهة اخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2,340 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة والنازحة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمحافظة تعز، و665 كرتونا من التمور للأسر المتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى توزيع 150 كرتونًا في حارة العقد، و185 كرتونًا في الركابية، و170 كرتونًا في الزريبة، و160 كرتونًا من التمور في مربع الحنجلة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.