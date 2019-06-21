شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تدوين كلمة «عنصري» في حكم ضد مواطن شتم مواطنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

لأول مرة في المحاكم السعودية ينطق بكلمة «عنصري» في منطوق حكم ضد مواطن تلفظ على مواطنة بكلمة «يا صومالية» في «تويتر».

شهدت محكمة الرياض الدعوى المقدمة، وحكمت بإدانة المدعى عليه وارتكابه جريمة معلوماتية ومعاقبته بغرامة 3 آلاف ريال، واخذ التعهد عليه بعدم التكرار، وإلزامه بحذف التغريدات، والاعتذار من المدعية بالحق الخاص في نفس الحساب يتضمن صيغته التالي: «أعتذر للمدعوة لما صدر مني تجاهها من لفظ عنصري» ويثبت لمدة 30 يوماً.

وجاء في صك الحكم، أن تضمن كلمة «عنصرية» في منطوق الحكم، بسبب لفظ الاعتذار إذ حكم به للحق الخاص وما تعرضت عليه المدعية بلفظ صومالية في «تويتر» وهي سعودية.

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وقالت روضة اليوسف لـ«الخليج 365»: كسبت القضية كونها جريمة معلوماتية مثبتة بالأدلة، وأصر القاضي على تسبيب الحكم ضد المدعى عليه بكلمة «عنصري»، وسيتم تنفيذ الحكم ضده خلال أيام عبر محكمة التنفيذ، بعد أن اكتسب القطعية.

إلى ذلك، قال المحامي ماجد بن فتن: إن المادة 11 تشير إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على المليون أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير.

وأوضح أن المنصوص عليها في المادة الثامنة من عقوبات لمن انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الطائفة أو المذهب أو بسبب الدين أو بسبب اللون، أو بسبب الجنس، من حيث الذكورة والأنوثة. أو بسبب العرق أو بسبب النسب أو القبيلة أو بسبب الجنسية أو بسبب المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة أو بسبب الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة.