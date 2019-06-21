شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة تنتظر المتسبب.. «الإسلامية»: التحقيقات جارية في إلقاء مصاحف بخيبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز العسكر لـ«الخليج 365» أن التحقيقات لا تزال جارية في إهانة المصاحف بإلقائها مع ملفات إدارية بمكب للنفايات بمحافظة خيبر.

وأوضح أن اللجنة التي وجه بها وزير الشؤون الإسلامية للتحقيق في القضية لم تنته أعمالها بعد.

Advertisements

وقال العسكر: «في حال انتهاء عمل اللجنة سيتم الرفع بالتقرير للوزير، ومن ثم إعلان النتائج لإقرار العقوبة للمتسبب في ذلك».

وكانت منصات تواصل اجتماعي تداولت الأسبوع الماضي مقطع فيديو يظهر وجود أعداد من المصاحف، وملفات إدارية ملقاة بمكب للنفايات بأحد المواقع، بمحافظة خيبر شمال المدينة المنورة.

ووجه في حينه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتحقيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة في تلك الواقعة التي وصفها المتحدث باسم الوزارة عبدالعزيز العسكر بأنها تتعارض مع تعاليم ديننا وقيمنا الإسلامية، التي تحث على احترام القرآن الكريم، وكل كتاب أو مستند حكومي يتضمن آيات كريمة وأحاديث شريفة.