شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 7 أندية تقنية ومهنية الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إقامة 7 أندية تقنية ومهنية خلال صيف هذا العام، وذلك في عدد من المناطق لشغل أوقات فراغ الشباب بِمَا يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني أن الأندية ستقام في كلٍ من المدينة وعنيزة والطائف والباحة وعسير وجازان وعرعر، ابتداء من الأسبوع القادم ولمدة 4 أسابيع وتتخللها دورات تقنية ومهنية متخصصة في كافة التخصصات ودورات عامة بالإضافة إلى برامج توعوية وثقافية ودورات رياضية ويحصل المتدربون على شهادات معتمدة لكل دورة.

وأضاف أن الأندية ستقام تحت مسمى «برنامج هواية ومهارة الصيفي» وتقام بها دورات في العديد من التخصصات.