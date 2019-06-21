شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى: إيقاف القبول في برامج التربية الفنية والأسرية ورياض الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن الغامدي، عن إيقاف القبول في برامج التربية الفنية، والتربية الأسرية، ورياض الأطفال، لحين تحديثها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى توجيه وزارة التعليم أخيراً بتحديث برامج كلية التربية.

وأكد لـ "الخليج 365" وجود استثناء ومعاملة خاصة في استقبال طلبات قبول أبناء الشهداء، ورجال الأمن المشاركين بالحد الجنوبي، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للقبول بجامعة أم القرى (1349/‏ 1440)، على الاستثناء كونها تحظى بدعم ومؤازرة القيادة الرشيدة.

لافتاً إلى قبول أكثر من 15 ألف طالب وطالبة خلال العام الجامعي 1440/‏1441، في برامج «البكالوريوس، ودبلومات كلية المجتمع، والسنة المشتركة الأولى، والتأهيلية المسائية، ودبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر»، في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة، وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة، مشيراً إلى أن التقديم الإلكتروني يتم عبر 5 مراحل سلسة تتضمن تسجيل البيانات، تقديم القبول واختيار التخصصات وفقاً للرغبات المتاحة، إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للأقسام والكليات، المفاضلة بين المتقدمين، إعلان النتائج وتأكيد الترشيح ويتم خلالها إصدار الأرقام الجامعية بشكل إلكتروني بمجرد تأكيد الطلب.

وذكر الدكتور الغامدي، أن الجامعة ستجري اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب المقبولين في برنامج السنة الأولى المشتركة خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر ذي القعدة القادم، وخلال الفترة ذاتها سيتم القبول على مسار برنامج السنة الأولى المشتركة، والتأهيلية المسائية، ودبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في القبول، ومن ثم تتم المفاضلة عليها خلال يومي 25 و26 من ذي القعدة 1440هـ، ويلي ذلك إعلان النتائج وتسديد الرسوم الدراسية من 27 من ذي القعدة حتى 6 من ذي الحجة القادمين، علماً أنه لا توجد نسبة موزونة يتوقف عندها القبول الجامعي بل تعتمد على عدد المتقدمين.