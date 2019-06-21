شكرا لقرائتكم خبر عن حليب الإبل يجسد كرم «الجعبة» في مبادرة «حسن الوفادة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة) يحتفي مركز «الجعبة» -غربي محافظة بيشة- بزواره حسب طريقة أبنائه الذين يتسابقون لإكرام الضيف؛ فكانت مبادرة «حسن الوفادة» فرصة لإظهار ما اعتادوا عليه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. يحتفي مركز «الجعبة» -غربي محافظة بيشة- بزواره حسب طريقة أبنائه الذين يتسابقون لإكرام الضيف؛ فكانت مبادرة «حسن الوفادة» فرصة لإظهار ما اعتادوا عليه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. فهناك أخذت المبادرة طابع المنطقة وعكست عادات أبنائها في إكرام الوافد إليهم وتقديم كل ما لديهم لضيوفهم، فقد دأب أبناء مركز الجعبة خلال أيام المبادرة الخمسة على استقبال المسافرين عبر طريق «بيشة - الباحة- الغربية» بعبارات الترحيب وإهدائهم منتجات زراعية متنوعة أخرجتها أرض الجعبة الخصبة ما بين فواكه وخضراوات وتمور «الصفري» إضافة إلى الشاي والقهوة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حليب الإبل يجسد كرم «الجعبة» في مبادرة «حسن الوفادة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.