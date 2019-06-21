لقي عامل بمحافظة الخرمة مصرعة دهساً بالخطأ عندما كان نائماً تحت “رصاصة”. وفي التفاصيل وفقًا “سبق” أن العامل أراد أخذ قيلولة تحت إحدى المعدات الثقيلة “رصاصة” أثناء فترة الراحة بمشروع مخطط الخرمة النموذجي. وفي الأثناء كان سائق تلك الرصاصة يؤدي صلاة العصر بالجهة المقابلة وعندما انتهى من الصلاة قاد المركبة ودهس زميلة الذي لا يعلم عن وجوده نائماً تحتها وتوفي بالحال. وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة موقع الحادث وتحفظت على السائق لاستكمال الإجراءات بالقضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قيلولة أسفل “رصاصة” تنتهي بالدهس.. وفاة بالحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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