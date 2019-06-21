السعودية | الجبير: مليشيا الحوثي لا تحترم أبسط حقوق الإنسان

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الخليج 365 - الرياض- Saudi Minister of State for Foreign Affairs Adel al-Jubeir speaks during a press briefing at the Saudi Embassy in London on June 20, 2019. There is "credible evidence" linking Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman to journalist Jamal Khashoggi's murder, a UN expert said on June 20, 2019, calling for sanctions on the prince's foreign assets. Meanwhile, Britain on June 21, 2019 temporarily suspended approving new Saudi arms sales that might contribute to the Gulf kingdom's four-year bombing campaign in Yemen. / AFP / Tolga AKMEN نشر قبل 1 ساعة - 12:14 صباحًا, 21 يونيو 2019 م المناطق_الرياض زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن. وقدٌم أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً وافياً لموقف السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان. كما تناول الجبير الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبيٌن مدى عدم احترام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.

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