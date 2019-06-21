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فيديو وصور.. ارتطام ناقلتين يغلق عقبة شعار ويربك المرور
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
شهدت عقبة شعار الرابطة بين محايل وأبها أمس الأربعاء حادث ارتطام بين شاحنتين مما تسبّب في إغلاق العقبة وعرقلة حركة المرور.
وفور تلقي الجهات الأمنية بلاغاً بالحادث هرع إلى الموقع عدد من الفرق الأمنية حيث قامت بتنظيم حركة المرور إذ تسبب الحادث في إغلاق العقبة لأكثر من ربع ساعة.
وبيّنت المعلومات أن الحادث وقع بسبب انحراف الناقلة وارتطامها بأخرى مباشرة، ولم يتسبب الحادث في أي وفيات سوى إصابات بسيطة لقائدي الناقلتين.
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