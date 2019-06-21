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حرية التعبير تضع علاقات تركيا وفرنسا على المحكّ
متابعات الخليج 365 - الرياض
صِدام وحالة من الشدّ والجذب بين تركيا وفرنسا بسبب حرية التعبير وتعليق العديد من الصحف الفرنسية على ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت مجلة لوبوان الفرنسية قد وصفت في تقرير لها أردوغان بالديكتاتور، وتساءلت إلى أين يقود تركيا؟
بينما قام أنصار أردوغان بفرنسا بتمزيق المجلة، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للمجلة.
وعلّق ماكرون على ذلك الموقف بقوله : إن حرية الصحافة لا تُقدّر بثمن وبدونها ستكون هناك ديكتاتورية.
وردّ وزير الخارجية التركي بقوله الديمقراطية ليست محدودة بقبول الإهانات.
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