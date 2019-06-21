شكرا لقرائتكم بالأرقام.. انتهاكات تركيا لحرية الصحافة تهدد انضمامها للاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-21 بالأرقام.. انتهاكات تركيا لحرية الصحافة تهدد انضمامها للاتحاد الأوروبي متابعات الخليج 365 - الرياض يُؤكد المراقبون أن انتهاكات تركيا لحرية الصحافة يُهدد بما لا يدع مجالاً للشك انضمامها للاتحاد الأوروبي. وأكّد المراقبون للوضع في تركيا أن أنقرة اعتقلت 150 صحفياً تركياً، و50 صحفياً أجنبياً، وأغلقت 178 وسيلة إعلامية. Advertisements وأضافوا أن تركيا احتلت المركز الـ155 في مؤشر حرية الصحافة من أصل 180 دولة. وفي 2018 أغلقت 3 وكالات أنباء و16 قناة تليفزيونية و23 محطة راديو، و45 جريدة و15 مجلة، و29 دار نشر. وأكّد ماكرون أن وضع تركيا يعرقل ملف عضويتها بالاتحاد الأوروبي.









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