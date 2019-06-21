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فيديو.. تعرف على الفرق بين درجة الحرارة في الظل وتحت أشعة الشمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، اليوم الخميس، أن الفرق بين درجة حرارة الهواء في الظل وتحت أشعة الشمس من 2 إلى 3 درجات مئوية.
وقال القحطاني، في مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للأرصاد عبر حسابها الرسمي، إن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية، فهي تعتمد على المؤثرات الأخرى كالبدانة والملابس والأمراض المزمنة والرطوبة وكذلك العوامل الخارجية المحيطة.
وأضاف القحطاني بأنه من المتوقع أن تلامس درجة الحرارة 50 درجة مئوية يوم غدٍ الجمعة، خصوصاً على المناطق التي أعلنت الهيئة تأثرها خلال فترة الذروة من 12 ظهراً حتى 3 عصراً.
كما دعت الهيئة إلى اتباع الإرشادات التوعوية للجهات المختصة، خصوصاً وزارتي العمل والصحة والدفاع المدني، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة.
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