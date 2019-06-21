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2019-06-20 بالأسماء.. إمارة حائل تدعو المواطنين المرشحين على وظائفها للمراجعة متابعات الخليج 365 - حائل دعت إمارة منطقة حائل المواطنين المرشحة أسماؤهم على وظائف الإمارة المعلن عنها بنظام جدارة الإعلان الأول بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ هـ لمراجعة إدارة شؤون الموارد البشرية. Advertisements وحدّدت الإمارة موعد مراجعة إدارة الموارد البشرية من يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/٢١هـ حتى الأربعاء ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية.









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