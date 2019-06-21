تنبيه لأهالي نجران.. موجة غبار تضرب المنطقة

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - نجران

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تحذيرها إلى أهالي منطقة نجران، من رياح نشطة وأتربة مُثارة.

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وأوضحت الأرصاد، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن الحالة تتمثّل في رياح نشطة وأتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأضافت أن الحالة تشمل كلاً من بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، ويدمة، إذ بدأت في العاشرة مساء اليوم وتستمر حتى العاشرة مساء غد الجمعة.