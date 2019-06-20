“دوريات عسير” تطيح بالمعتدين على عمال السوبر ماركت بالدرب بسبب “دخان”

ألقت دوريات الأمن “السري” بعسير، مساء اليوم، القبض على شابين سعوديين ظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت، لحظة محاولتهما الهرب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها “عبارة عن دخان”، وتطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان، وبدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة مشترياته، وتطورت الحادثة إلى اشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة ودهست أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار. وبينت مصادر وفقًا لـ “سبق” أن شرطة عسير نسقت مع شرطة الدرب، واتضح أنه يوجد بلاغ رسمي وتم التوصل إليهما في حي النميص، وألقي القبض على قائد المركبه (27 عامًا)، وأقر بأنه دهس العامل، كما ألقي القبض على الآخر الذي سرق البكت الدخان وهرب، وتم التحفظ عليهما لإحالتهما لجهات الاختصاص.