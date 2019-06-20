متحدث الإسكان: إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي «سكني» الأسبوع المقبل

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، إنه سيتم إعلان دعم القروض العقارية لمستفيدي برنامج «سكني»، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، يوم 26 يونيو.
وأوضح السويلم، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي سكني اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم.
وأكد متحدث الإسكان، أنه سيشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي، مُشيرًا إلى أنه يُمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط اضغط هنا
وأعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لأصحاب الدخل الشهري الأكثر من 14 ألف ريال؛ موضحًا أن هذه الخطوة تأتي تلبيةً لرغبات مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال؛ إذ تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية.
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