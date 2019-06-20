إصابة 7 أشخاص في حادث مروري جنوبي الطائف

أصيب 7 أشخاص، في حادث مروري وقع، صباح اليوم الخميس، 7 إصابات بعضها صُنفت بالحرجة؛ ما أدى إلى حالة من الاستنفار بطوارئ مستشفى قيا العام جنوبي الطائف.

وفور وصول بلاغ للمستشفى بالحادث، أعلنت الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح المستشفى أن الحالات تراوحت إصاباتها بين الحرجة والمتوسطة، ولم تسجل أي حالات وفاة، مُشيرًا إلى أنه تم تقديم الإسعافات والخدمات العلاجية، ووضع بعض الحالات تحت الملاحظة، وإحالة الحالات التي تستدعي لمستشفيات الطائف.

يُشار إلى أن مستشفى قيا العام، يشهد العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق؛ نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف – الباحة، والذي يربطه بعدة اتجاهات.

