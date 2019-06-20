تبتير مليون متر من الأراضي الحكومية

أنهت أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدية مربة الفرعية، تبتير نحو مليون م2 من الأراضي الحكومية في مربة.

وكشف أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم الانتهاء من تبتير المخطط الحكومي ووضع الحدود، وإعداد التقارير المساحية للموقع، للمحافظة على الأراضي الحكومية، وحمايتها من أي تعديات أو إحداثات.

وأشار الحميدي إلى أن الأمانة أنهت -مؤخرا- عددا من مشروعات السفلتة والتوسع في مجال التشجير، وجار العمل على دعم مربة بعدد من المشروعات التنموية التي تم الانتهاء من دراستها.