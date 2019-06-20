وكشف أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم الانتهاء من تبتير المخطط الحكومي ووضع الحدود، وإعداد التقارير المساحية للموقع، للمحافظة على الأراضي الحكومية، وحمايتها من أي تعديات أو إحداثات.
وأشار الحميدي إلى أن الأمانة أنهت -مؤخرا- عددا من مشروعات السفلتة والتوسع في مجال التشجير، وجار العمل على دعم مربة بعدد من المشروعات التنموية التي تم الانتهاء من دراستها.
كانت هذه تفاصيل خبر تبتير مليون متر من الأراضي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.