وأوضحت أن التخصصات الطبية التي استفاد منها المرضى والمراجعون عبر البرنامج شملت طب الأطفال والغدد الصماء والسكري والطب النفسي والنطق والسمع والكلى وجراحة الأطفال وطب الطوارئ والتخدير والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وجراحات العيون والمسالك وعظام الأطفال وطب الأسنان وجراحة العظام للكبار، وذلك من خلال قرابة 69 طبيبا وطبيبة، كما تم إجراء 1628 عملية جراحية عبر البرنامج.
وكانت صحة عسير قد أطلقت برنامج «رحال.. نطوي المسافات ونختصر الزمن»، في خدمة نوعية جديدة تهدف إلى تطوير مستوى الخدمة والتسهيل على المستفيدين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التطويرية الشاملة التي تشهدها صحة المنطقة.
ويعتبر البرنامج بمثابة عقد شراكة بين صحة عسير ونخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين وعدد من المختصين الصحيين لتقديم الرعاية الطبية المثلى في المستشفيات اللامركزية. وقد أسهم البرنامج بفضل الله تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية، وتقليل مدة إقامة المريض داخل المنظومة الصحية وتسريع وتيرة دوران السرير، وتعزيز ثقة وتجربة المريض وتحسينها.
كانت هذه تفاصيل خبر 6900 مستفيد من برنامج رحال بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.