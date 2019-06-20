توسعة ملتقى الطرق الدولية بالدرب

تفقّد محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، مشروع تهذيب وتأهيل ملتقى الطرق الدولية، في مثلث محافظة الدرب شمال منطقة جازان، لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المركبات القادمين من منطقة عسير باتجاه بحر الشقيق، دون التوقف للإشارة المرورية، وتخصيص الإشارة للمسافرين باتجاه مدينة جازان ومنطقة عسير، والقادمين من محافظة بيش باتجاه منطقة مكة المكرمة. كما شملت الجولة المنطقة الصناعية بالمحافظة، للاطلاع على سير العمل لتجهيزها ونقل الورش على مراحل مختلفة، ابتداء بورش النقل الثقيل ثم الصغير والحدادة والنجارة، بعدها تم الوقوف على سوق المواشي، ومسلخ الدرب الجديد.



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