مصادرة عبوات مياه زمزم غير صالحة

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري «57» عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق مكة - الهدا، ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال. وقال مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية محمد المعطاني إنه تم القبض على عددٍ من الباعة الجائلين المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة ومصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر.



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