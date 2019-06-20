64 حكما تجاريا يوميا

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، ارتفاع الأحكام التجارية خلال رمضان الماضي 34 %، عن أحكام الشهر نفسه من العام الماضي.

وحسب التقرير، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال رمضان 1440، بلغت 1154 حكما، مقابل 859 حكما في رمضان 1439.

وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 5 و120 حكما في اليوم الواحد، بمتوسط 64 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 89 %.

وصدرت 86 % من الأحكام من محاكم 3 مناطق هي «الرياض، الشرقية، ومكة المكرمة»، وشكلت الأحكام في الموضوع 81 % من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أقرّ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوما كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد 3 جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.