احتفالات حسن الوفادة ببلقرن والنماص

انطلقت فعاليات مهرجان صيف محافظتي بلقرن والنماص ومراكزهما للعام 1440، ضمن برامج التنشيط السياحي، وذلك وفق مبادرة سمو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده.

وتشتمل فعاليات مهرجان صيف محافظتي بلقرن والنماص على العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتسويقية، وتأتي الفعاليات والبرامج المتنوعة لتشمل كافة احتياجات شرائح المجتمع ومن مختلف الفئات السنية، بينما تم تخصيص مواقع خاصة للأسر المنتجة لتقديم الدعم لهم.

وجاء انطلاق الفعاليات حرصًا على تنشيط مبادرة «حسن الوفادة» التي أطلقها أمير المنطقة تحت شعار «مرحباً ألف في عسير».