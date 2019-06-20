3 مليارات لإنشاء مستشفيات ومدن طبية في الرياض

رأس أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس طارق عبدالعزيز الفارس، أن «الاجتماع اطلع على سير العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة الرياض، ووجه بالبدء في طرح المواقع ذات الأولوية، وهي: مداخل طرق «الدمام والقصيم وديراب»، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، وباستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على المداخل».

وأعلن صدور الموافقة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات ريال، وبسعة سريرية إجمالية تبلغ 1900 سرير، كما صدر التوجيه بالعمل على تطبيق كل الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بإسكان العمالة وإخلائها من الأحياء.

وأقرّ الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها، في منطقة الدغم على بعد 75 كلم، شرق مدينة الرياض.