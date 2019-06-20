%48 غير راضين عن مركز سلامة المرضى

عكس استطلاع رأي طرحه المركز السعودي لسلامة المرضى عن تفاوت في الرضا عما يقدمه المركز، حيث يرى 47.67% من أصل 11.611 مصوتا شاركوا في الاستطلاع، أن مركز سلامة المرضى لا يحدث فرقاً في قطاعنا الصحي، مقابل 52.33%.

إستراتيجية السلامة

يعمل المركز السعودي لسلامة المرضى كخبير رئيسي في إستراتيجية سلامة المرضى الوطنية، مع التركيز على المجتمع ومقدمي الرعاية الصحية، والمركز مستوحى من المبادئ التوجيهية لإستراتيجية سلامة المرضى من حيث علاقتها بتوجه النظام، وبناء القدرات، والتعلم من الأخطاء، وتمكين المرضى، والقياس والرصد والبحث، وثقافة سلامة المرضى، وجميع المستويات والمنظمات، وتوقعات واقعية ومحفزة، والاستدامة.

سؤال الاستطلاع: هل تعتقد أن مركز سلامة المرضى يحدث فرقاً في قطاعنا الصحي؟

عدد المصوتين ونسبهم

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نعم 6086 52.33%

لا 5545 47.67%

إجمالي المصوتين: 11.611