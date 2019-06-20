3 نطاقات لتلبية احتياجات عسير التعليمية

عقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اجتماعا مع عدد من منسوبي التعليم بالمنطقة، يتقدمهم المدير العام للتعليم سعد أحمد الجوني، بهدف حصر المتطلبات والاحتياجات التعليمية للمنطقة، استعدادا لمناقشتها مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، خلال زيارته للمنطقة، يومي السبت والأحد المقبلين .

وتقدّمت أولويات احتياجات الحد الجنوبي التعليمية، والتي تمثلها إدارتا التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، ومحافظة سراة عبيدة، تلاها مناقشة عدد من المتطلبات التعليمية الأخرى.

تم خلال الاجتماع تحديد الاحتياجات وفق معايير أساسية، و3 نطاقات «أحمر، أصفر، أخضر»، بحيث لا تتجاوز تلبية الاحتياجات التعليمية ضمن النطاق الأحمر شهرا واحد، بينما النطاق الأصفر قد يستغرق تنفيذ احتياجاته عاما كاملا، و5 أعوام لاحتياجات النطاق الأخضر.

وكان حساب وزارة التعليم على «تويتر» قد أعلن قبل نحو أسبوعين، عزم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، القيام بزيارات لكل من المناطق التعليمية في «نجران، جازان، أبها، تبوك» خلال الأسابيع المقبلة، لتفقد سير العمل في البرامج الصيفية، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وتطوير العمل في التعليم العام والجامعي.

وتفاعل متابعون مع الزيارة، والتي ستعدّ الأولى للوزير آل الشيخ إلى تلك المناطق، منذ تعيينه وزيرا للتعليم قبل 5 أشهر في نهاية ديسمبر الماضي.

نطاقات احتياجات عسير التعليمية

النطاق الأحمر

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لا يتجاوز تلبيتها شهرا واحدا

النطاق الأصفر

قد يستغرق تلبيتها عاما كاملا

النطاق الأخضر

قد تمتد تلبيتها 5 أعوام