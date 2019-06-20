وتقدّمت أولويات احتياجات الحد الجنوبي التعليمية، والتي تمثلها إدارتا التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، ومحافظة سراة عبيدة، تلاها مناقشة عدد من المتطلبات التعليمية الأخرى.
تم خلال الاجتماع تحديد الاحتياجات وفق معايير أساسية، و3 نطاقات «أحمر، أصفر، أخضر»، بحيث لا تتجاوز تلبية الاحتياجات التعليمية ضمن النطاق الأحمر شهرا واحد، بينما النطاق الأصفر قد يستغرق تنفيذ احتياجاته عاما كاملا، و5 أعوام لاحتياجات النطاق الأخضر.
وكان حساب وزارة التعليم على «تويتر» قد أعلن قبل نحو أسبوعين، عزم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، القيام بزيارات لكل من المناطق التعليمية في «نجران، جازان، أبها، تبوك» خلال الأسابيع المقبلة، لتفقد سير العمل في البرامج الصيفية، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، وتطوير العمل في التعليم العام والجامعي.
وتفاعل متابعون مع الزيارة، والتي ستعدّ الأولى للوزير آل الشيخ إلى تلك المناطق، منذ تعيينه وزيرا للتعليم قبل 5 أشهر في نهاية ديسمبر الماضي.
نطاقات احتياجات عسير التعليمية
النطاق الأحمر
لا يتجاوز تلبيتها شهرا واحدا
النطاق الأصفر
قد يستغرق تلبيتها عاما كاملا
النطاق الأخضر
قد تمتد تلبيتها 5 أعوام
كانت هذه تفاصيل خبر 3 نطاقات لتلبية احتياجات عسير التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.