السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن



لندن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

قام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.

وقدٌم معاليه أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً وافياً لموقف المملكة العربية

كما تناول معاليه الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبيٌن مدى عدم احترام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.

// انتهى //

22:47ت م

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لندن 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسقام معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.وقدٌم معاليه أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً وافياً لموقف المملكة العربية السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان.كما تناول معاليه الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبيٌن مدى عدم احترام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.// انتهى //22:47ت م0222

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