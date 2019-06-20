شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط شابين اعتديا على عمال بقالة ودهسا أحدهم بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. ضبط شابين اعتديا على عمال بقالة ودهسا أحدهم بعسير
متابعات الخليج 365 - عسير
ألقت الدوريات السرية بمنطقة عسير، مساء اليوم الخميس، القبض على مواطنينِ ظهر أحدهما في مقطع فيديو وهو يعتدي على ثلاثة وافدين يعملون في سوبر ماركت لمحاولتهم منعه من الهرب بدون دفع قيمة علبة دخان أخذها.
أما الآخر المقبوض عليه فهو مُرافقه الذي قام بدهس أحد العمال وتسبّب في كسر قدمه، كما أقلّ الشاب سارق الدخان معه في السيارة وفرّا إلى جهة غير معلومة.
ووثّق مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة شاباً يقوم بأخذ علبة دخان من سوبر ماركت بمحافظة الدرب بجازان والخروج دون دفع ثمنها، وهو ما دفع البائع وآخرين يعملان في البقالة لملاحقته، إلا أنه اعتدى عليهم بالضرب، فاشتبكوا معه، فيما جاء مرافقه بالسيارة ودهس أحد العاملين ثم لاذا بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط شابين اعتديا على عمال بقالة ودهسا أحدهم بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.