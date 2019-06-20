العسكري السوداني: وصلنا لمن يقف وراء فض اعتصام وزارة الدفاع

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الخميس، خلال كلمة له في مؤتمر جماهيري، أنه تمّ تحديد هوية المسؤولين عن فض الاعتصام في الخرطوم مطلع الشهر الحالي.

وشدّد حميدتي على أن الحلّ في السودان يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع.

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إلى ذلك، أكّد أن “العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة”. وقال:” مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل، كما أكد أن “التوافق هو الأساس، وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة”.

وفيما يتعلق بفض الاعتصام قال: “وصلنا للشخص الذي يقف وراء فض الاعتصام، ولن نكشف عنه الآن، كي لا نؤثر على لجنة التحقيق”. وكشف أن هناك مندسين بين قوات الدعم السريع، ولفت إلى اعتقال 9 أشخاص منهم.

كما شدّد على أن أي شخص من القوات العسكرية والأمنية يتجاوز القانون ستتم محاسبته، موضحاً أن “الاختلاف السياسي الحالي هو اختلاف أجندات”.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان “انتهى دور حزب المؤتمر الوطني، ولكننا لن نلاحقهم بالشبهات”.