أين توصية كليات التربية؟.. خريجات يبحثن عن الأمل وفرصة عمل

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تُعاني خريجات كليات التربية من أزمة في التوظيف، بعد تعيين مَن هم أقل منهن في المؤهلات.

وعلّق الكثير من الخريجات آمالهن عبر وسم “تنفيذ توصية كليات التربية ″، بحثاً عن الأمل وفرصة عمل يخدمن بها وطنهن، ويساهمن في ركب الحياة والعمل والإنتاج.

ودشّنت العديد من الطالبات خريجات كليات التربية وسمًا بعنوان “أين توصية كليات التربية؟”، حيث عبّرن من خلاله عن طموحهن في حل هذه المشكلة التي استمرت لسنوات.

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وعلّق الكاتب والإعلامي أيمن غلمان على الوسم بقوله: “خريجات كلية التربية لا يزيدهن تجاهلكم إلا إصراراً وقوة وعزيمة وكيف لا؟ ويستمدونها من ملهمهم وقدوتهم وولي عهدهم وأمرهم، وقائد مسيرتهم وصاحب الرؤية سيدي محمد أنت أنت نعم أنت وغيرك لا ولا ولا عدلهم عندك وغيرك لا وتوظيفهم وإسعادهم بيدك أنت”.

وقالت إحدى الخريجات “سنوات تمضي ونحن ننتظر حلم الوظيفة نتمنّى أن تصل مطالبنا ومعاناتنا إلى والدنا سلمان الحزم، وولي عهده الأمين، فهم أملنا بعد الله بإنهاء ملفنا بالحصر والتوظيف أسوة بمخرجات وزارة التربية والتعليم”.

وعلّقت أخرى بقولها : “نطالب بالحصر ثم التوظيف أسوة بالكليات المتوسطة لا مجال لنا سوى التعليم”.

وتفاعلت خلود مع الوسم بقولها : “خريجات كليات التربية معاناة امتدّت وطالت لسنوات.

آخر مخرجات وزارة التربية والتعليم وأعلى مؤهل وصدرت لنا توصية من مجلس الشورى تنصّ على الحصر والتوظيف أسوة بالكليات المتوسطة والمعاهد وكليات المعلمين ولم تنفذ إلى الآن”.