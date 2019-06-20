الان تتابع إنذارات مبكرة من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارات مبكرة، بشأن هطول أمطار رعدية، مساء اليوم، على مناطق عدة في المملكة.
ففي منطقة جازان حذرت من أمطار تهطل على (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الطوال، العارضة، بيش، جازان، صبيا، فرسان، فيفا، هروب).
وفي عسير حذرت من أمطار مصحوبة برياح مثيرة للأتربة، وتتضمن (أحد_رفيدة، النماص، رجال_المع). وفي الباحة، حذذرت من امطار على (نبيه، منطقة الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي). وفي نجران حذرت من رياح شديدة شملت (بدر_الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة).
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