شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الوجه تُصادر 33 كغم مواد غذائية غير صالحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه) كثَّفت بلدية محافظة الوجه جولاتها الرقابية المعتادة ممثلة في الرقابة الصحية من قسم الخدمات، لمعاينة الأنشطة المختلفة المتعلقة بالصحة العامة. كثَّفت بلدية محافظة الوجه جولاتها الرقابية المعتادة ممثلة في الرقابة الصحية من قسم الخدمات، لمعاينة الأنشطة المختلفة المتعلقة بالصحة العامة. وأوضح لـ«الخليج 365» المتحدث باسم البلدية عبدالله محمد العرادي، أنه تم زيارة 116 مطعماً ومحلاً، نتج عنها تحرير 6 مخالفات وإغلاق اثنين من المحلات، ومصادرة 33 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



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