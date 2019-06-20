شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة عبوات زمزم غير صالحة على طريق مكة - الهدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 57 عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق مكة – الهدا، ومنعت الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية محمد المعطاني، أنه تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة ومصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك، نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية.

وأكد المعطاني متابعة قسم الأسواق ببلدية العزيزية لكافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.