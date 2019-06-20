«الكاف» يستنجد بخبراء فيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

أكد اتحاد كرة القدم الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف) في بيان مشترك لهما أن أحمد أحمد رئيس الكاف اقترح على اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماعها أمس الأول في القاهرة الاستعانة بخبرة فيفا في تقييم الوضع الحالي في الكاف والمساهمة في التعجيل بتنفيذ عملية الإصلاح الجارية حاليا، والتي تهدف لضمان عمل الكاف بشفافية وكفاءة مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة. وأشار البيان إلى موافقة اللجنة التنفيذية في الكاف بالإجماع على اقتراح رئيسه.

وفي إطار العملية نفسها، اتفق الفيفا والكاف على إجراء مراجعة قانونية كاملة للكاف بأسرع وقت ممكن، وتعيين فاطمة سامورا أمين عام الفيفا «ممثلة عامة للفيفا بأفريقيا» لمدة ستة أشهر تبدأ من أول أغسطس المقبل وتنتهي في 31 يناير 2020، على أن تكون هذه الفترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

ويعاون سامورا في هذه المهمة مجموعة من الخبراء سيعملون بروح من الشراكة مع رئيس الكاف وفريقه في عدد من المجالات.