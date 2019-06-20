السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أكد اتحاد كرة القدم الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف) في بيان مشترك لهما أن أحمد أحمد رئيس الكاف اقترح على اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال اجتماعها أمس الأول في القاهرة الاستعانة بخبرة فيفا في تقييم الوضع الحالي في الكاف والمساهمة في التعجيل بتنفيذ عملية الإصلاح الجارية حاليا، والتي تهدف لضمان عمل الكاف بشفافية وكفاءة مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة. وأشار البيان إلى موافقة اللجنة التنفيذية في الكاف بالإجماع على اقتراح رئيسه.
وفي إطار العملية نفسها، اتفق الفيفا والكاف على إجراء مراجعة قانونية كاملة للكاف بأسرع وقت ممكن، وتعيين فاطمة سامورا أمين عام الفيفا «ممثلة عامة للفيفا بأفريقيا» لمدة ستة أشهر تبدأ من أول أغسطس المقبل وتنتهي في 31 يناير 2020، على أن تكون هذه الفترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
ويعاون سامورا في هذه المهمة مجموعة من الخبراء سيعملون بروح من الشراكة مع رئيس الكاف وفريقه في عدد من المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر «الكاف» يستنجد بخبراء فيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.