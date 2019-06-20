الجبير: لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أنه «لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها»، داعيا قطر إلى وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

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وقال الجبير في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن أمس إن «العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام».

وأضاف أن هجمات إيران التخريبية زادت في الأسابيع الأخيرة، واعتداءاتها على طرق الملاحة البحرية تؤثر على العالم، مبينا «إننا لا نريد حربا مع إيران. والمجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوكها».

ماذا قال الجبير عن إيران؟