، شكوى ضد وافد عربي يمارس "الفصل التعسفي" تكشف عدداً من المخالفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العمل" تواصل التحقيق.. وأهابت بالجميع التعاون معها لرصد الأخطاء

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن شكوى ضد وافد من جنسية عربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات، وجود عدد من المخالفات على المنشأة مؤكدة أنها تواصل تحقيقاتها فيما تم تداوله.

وقالت "الوزارة" إنه إشارةً إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ضد وافد من أحد الجنسيات العربية يمارس الفصل التعسفي على الموظفين في إحدى الشركات فقد قامت الوزارة برصد الحالة، والشخوص على المنشأة للتأكد من صحة ما تم تداوله حول فصل عدد من الموظفين السعوديين فصلاً تعسفياً.

وأضافت أن الفصل التعسفى يعد مخالفاً لأحكام نظام العمل واتضح من التحقيق الأولي وجود عدد من المخالفات على المنشأة، وتواصل الوزارة تحقيقاتها فيما تم تداوله.

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون معها عند رصد أي نوع من المخالفات وذلك عن طريق تطبيق معاً للرصد أو بالاتصال بالرقم الموحد 19911 أو فروع الوزارة.