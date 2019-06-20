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محمد بن مسعود - الدمام - شارك أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي فرحته بزواج ابنه "ياسر" من كريمة خالد بن إبراهيم السويلم وذلك مساء أمس الأربعاء بنادي ضباط قوى الأمن.
وحضر حفل الزواج العديد من مسؤولي وزارة التعليم والإدارات الحكومية وجمع من التربويين والإعلاميين والأقرباء والأصدقاء.
أمير الرياض يشارك مدير التعليم بالمنطقة فرحته بزفاف ابنهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
شارك أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي فرحته بزواج ابنه "ياسر" من كريمة خالد بن إبراهيم السويلم وذلك مساء أمس الأربعاء بنادي ضباط قوى الأمن.
وحضر حفل الزواج العديد من مسؤولي وزارة التعليم والإدارات الحكومية وجمع من التربويين والإعلاميين والأقرباء والأصدقاء.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:06 PM
شارك أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي فرحته بزواج ابنه "ياسر" من كريمة خالد بن إبراهيم السويلم وذلك مساء أمس الأربعاء بنادي ضباط قوى الأمن.
وحضر حفل الزواج العديد من مسؤولي وزارة التعليم والإدارات الحكومية وجمع من التربويين والإعلاميين والأقرباء والأصدقاء.
، أمير الرياض يشارك مدير التعليم بالمنطقة فرحته بزفاف ابنه ،
المصدر : الخليج 365
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