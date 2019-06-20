، هجوم مباغت يقتل 12 حوثيًّا ويأسر 2 في تعز ،

- 1/2
- 2/2
قُتل 12 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجُرح آخرون، اليوم (الخميس)، في هجوم مباغت لقوات الجيش اليمني الوطني على مواقع ميليشيا الحوثي شرق مدينة تعز.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني هاجمت الخطوط الدفاعية لميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشرقية.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية وأسر متمردين حوثيين.
وبيّن الموقع أن قوات الجيش الوطني طهرت مستشفى الحمد والمباني المحيطة، وتقدمت صوب مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهة.
هجوم مباغت يقتل 12 حوثيًّا ويأسر 2 في تعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
قُتل 12 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجُرح آخرون، اليوم (الخميس)، في هجوم مباغت لقوات الجيش اليمني الوطني على مواقع ميليشيا الحوثي شرق مدينة تعز.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني هاجمت الخطوط الدفاعية لميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشرقية.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية وأسر متمردين حوثيين.
وبيّن الموقع أن قوات الجيش الوطني طهرت مستشفى الحمد والمباني المحيطة، وتقدمت صوب مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهة.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:17 PM
تدمير آليات قتالية وتطهير منشآت مدنية
قُتل 12 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجُرح آخرون، اليوم (الخميس)، في هجوم مباغت لقوات الجيش اليمني الوطني على مواقع ميليشيا الحوثي شرق مدينة تعز.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني هاجمت الخطوط الدفاعية لميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشرقية.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية وأسر متمردين حوثيين.
وبيّن الموقع أن قوات الجيش الوطني طهرت مستشفى الحمد والمباني المحيطة، وتقدمت صوب مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهة.
، هجوم مباغت يقتل 12 حوثيًّا ويأسر 2 في تعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مباغت يقتل 12 حوثيًّا ويأسر 2 في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.