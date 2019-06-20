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امتدح اللاعب البرازيلي جوليانو المحترف في صفوف النصر، تجربته في الملاعب السعودية، ممتدحاً قوة المنافسة وفريقه .
وقال اللاعب في مقابلة حصرية مع "gazetaesportiva": "كانت سنة سعيدة للغاية على المستوى الشخصي .. حققت معظم ما كنت أتمناه، كما إنها على المستوى الجماعي أيضاً رائعة".
وأضاف: "حققنا لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ نحو أربعة أو خمسة مواسم.. تأهلنا أيضاً للدور التالي من مسابقة دوري أبطال آسيا".
وتابع :" يتحدثون عن أن الانتقال للدوريات العربية يكون من أجل المال .. ليس هذا السبب الوحيد فأنا كنت ضمن أغلى اللاعبين في مسابقة قوية تضم محترفين أجانب كبارًا ودوليين من جنسيات كثيرة .. يكفي هذا التقدير".
وتحدث اللاعب عن مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث شدد على أنهم كلاعبين متحمسون كثيراً لتلك المسابقة، مشدداً على أن فريقه قوي كثيرًا ويضم لاعبين كبارًا، متمنياً أن يصل بفريقه لأبعد مدى في تلك البطولة .
البرازيلي "جوليانو" .. كانت سنة سعيدة لي مع "النصر" .. حققنا المطلوب ونستهدف اللقب "الآسيوي"محمد السيّد الخليج 365 2019-06-20
امتدح اللاعب البرازيلي جوليانو المحترف في صفوف النصر، تجربته في الملاعب السعودية، ممتدحاً قوة المنافسة وفريقه .
وقال اللاعب في مقابلة حصرية مع "gazetaesportiva": "كانت سنة سعيدة للغاية على المستوى الشخصي .. حققت معظم ما كنت أتمناه، كما إنها على المستوى الجماعي أيضاً رائعة".
وأضاف: "حققنا لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ نحو أربعة أو خمسة مواسم.. تأهلنا أيضاً للدور التالي من مسابقة دوري أبطال آسيا".
وتابع :" يتحدثون عن أن الانتقال للدوريات العربية يكون من أجل المال .. ليس هذا السبب الوحيد فأنا كنت ضمن أغلى اللاعبين في مسابقة قوية تضم محترفين أجانب كبارًا ودوليين من جنسيات كثيرة .. يكفي هذا التقدير".
وتحدث اللاعب عن مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث شدد على أنهم كلاعبين متحمسون كثيراً لتلك المسابقة، مشدداً على أن فريقه قوي كثيرًا ويضم لاعبين كبارًا، متمنياً أن يصل بفريقه لأبعد مدى في تلك البطولة .
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:11 PM
أشاد بتجربته الجديدة في الملاعب السعودية وشدة المنافسة بين الكبار
امتدح اللاعب البرازيلي جوليانو المحترف في صفوف النصر، تجربته في الملاعب السعودية، ممتدحاً قوة المنافسة وفريقه .
وقال اللاعب في مقابلة حصرية مع "gazetaesportiva": "كانت سنة سعيدة للغاية على المستوى الشخصي .. حققت معظم ما كنت أتمناه، كما إنها على المستوى الجماعي أيضاً رائعة".
وأضاف: "حققنا لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ نحو أربعة أو خمسة مواسم.. تأهلنا أيضاً للدور التالي من مسابقة دوري أبطال آسيا".
وتابع :" يتحدثون عن أن الانتقال للدوريات العربية يكون من أجل المال .. ليس هذا السبب الوحيد فأنا كنت ضمن أغلى اللاعبين في مسابقة قوية تضم محترفين أجانب كبارًا ودوليين من جنسيات كثيرة .. يكفي هذا التقدير".
وتحدث اللاعب عن مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حيث شدد على أنهم كلاعبين متحمسون كثيراً لتلك المسابقة، مشدداً على أن فريقه قوي كثيرًا ويضم لاعبين كبارًا، متمنياً أن يصل بفريقه لأبعد مدى في تلك البطولة .
، البرازيلي "جوليانو" .. كانت سنة سعيدة لي مع "النصر" .. حققنا المطلوب ونستهدف اللقب "الآسيوي" ،
المصدر : الخليج 365
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