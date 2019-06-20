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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة أن تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها؛ يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقالت النيابة العامة: "يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها".
وبينت النيابة العامة أن العقوبات تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"النيابة العامة": المساءلة الجزائية بانتظار من يمس الحياة الخاصة باستخدام الهواتف النقالةخالد الشاماني الخليج 365 2019-06-20
أكدت النيابة العامة أن تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها؛ يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقالت النيابة العامة: "يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها".
وبينت النيابة العامة أن العقوبات تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:07 PM
أكدت النيابة العامة أن تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها؛ يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقالت النيابة العامة: "يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها".
وبينت النيابة العامة أن العقوبات تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
، "النيابة العامة": المساءلة الجزائية بانتظار من يمس الحياة الخاصة باستخدام الهواتف النقالة ،
المصدر : الخليج 365
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