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وثقت كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها؛ حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.
وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان؛ بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار. "دوريات عسير" تطيح بالمعتدين على عمال السوبر ماركت بالدرب بسبب "دخان"
جازان .. سرقة واعتداء ودهس توثقها كاميرات مراقبة لسوبر ماركتفهد كاملي الخليج 365 2019-06-20
وثقت كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها؛ حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.
وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان؛ بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:27 PM
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:52 PM
في حادثة وقعت بمحافظة الدرب رفض الزبون دفع قيمة المشتريات
وثقت كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها؛ حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.
وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان؛ بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.
، جازان .. سرقة واعتداء ودهس توثقها كاميرات مراقبة لسوبر ماركت ،
المصدر : الخليج 365
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