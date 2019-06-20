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كشفت جامعة حائل، يالوم الخميس، حقيقة فصل أكاديمية مصرية تعمل ضمن هيئتها التدريسية، وذلك بعد أن انهالت الانتقادات على إدارة الجامعة ، وتداول المغردون تغريدات لها في موقع ”تويتر“، تتعاطف فيها مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة.
وقال ياسر الكنعان المتحدث الرسمي باسم جامعة حائل، في توضيح عبر موقع ”تويتر“، حول ما نشر عن (أكاديمية تعمل في جامعة حائل تتعاطف مع جماعات محظورة)، إن ”الجامعة أنهت التعاقد معها منذ العام الدراسي الماضي، وقد غادرت المملكة، ولا تربطها بالجامعة حاليًا أي علاقة“.
وجاء توضيح ”الكنعان“ بعد أن تداول مغردون سعوديون صورًا قالوا إنها لتغريدات سابقة للمدرسة في قسم اللغة العربية بجامعة حائل، بهية عبدالحافظ إسماعيل، تمجد فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من جامعة حائل بشأن فصل أكاديمية مصرية متعاطفة مع الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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