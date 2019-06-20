الجبير: سيكون هناك رد فعل قوي جداً جداً إذا أغلقت إيران مضيق هرمز

تحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، عن العلاقة مع قطر، والأزمة مع طهران بسبب سلوكها العدائي في منطقة الخليج، وذلك في تصريحات صحفية من العاصمة البريطانية لندن. وأكد الجبير أن إيران إذا أغلقت مضيق هرمز فسيؤدي ذلك لرد فعل “قوي جداً جداً”، مشدداً على أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران وتحتاج للتهدئة في المنطقة، لكنها لا تستطيع ذلك بسبب السلوك الإيراني الذي يسبب الكثير من الأذى.

وأشار إلى أن المملكة تتشاور مع حلفائها لتأمين الممرات المائية بسبب اعتداءات إيران التي تؤثر على طرق الملاحة البحرية، مطالباً إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب والعودة لتكون دولة طبيعية. وفيما يتعلق بقطر، أكد الجبير أنه لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها وتوقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيراً إلى أن العلاقة معها الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام.