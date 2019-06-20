الأرصاد: درجات الحرارة غدا الجمعة تلامس الـ 50 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة) أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.
كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من الطائف، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تلامس درجة الحرارة الـ 50 درجة مئوية خاصة خلال فترة الذروة من 15 ظهراً إلى 3 عصرا. وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أورد التقرير أنها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كلم/ساعة.
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