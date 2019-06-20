بالصور: غرق شابين بمستنقع “أبو حشيشة” بوادي تية في عسير

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لقي شابان حتفهما غرقًا في مكان لتجمع المياه بوادي تية غرب محايل بمنطقة عسير. وقالت مصادر وفقًا لـ”سبق” إن الشابين اللذين يبلغ أحدهما 15 عامًا والآخر 17 عامًا، ذهبا إلى مستنقع أبو حشيشة الذي خلفته الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الوادي خلال الأيام الماضية.
وأضافت: بعدما تناولا وجبة الإفطار نزلا إلى المستنقع لممارسة السباحة قبل أن يموتا غرقًا. وباشرت الجهات المعنية موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى محايل العام وأودعتا الثلاجة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وطالب علي بن أمحمد هادي العبيدي ابن عم المتوفين الجهات المختصة بسرعة ردم المستنقع الذي تسبب في مصرع خمسة أشخاص.
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