“العمل” تُحقق في تعمّد وافد عربي فصل السعوديين تعسفياً في إحدى الشركات

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، بياناً بشأن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمّد وافد عربي في إحدى الشركات فصل الموظفين السعوديين تعسفياً.

وأكدت الوزارة أنها رصدت الحالة، وشخص فريق منها إلى المنشأة للتأكد من صحة ما جرى تداوله، لافتة إلى أن التحقيق الأولي أثبت وجود عدة مخالفات على المنشأة. وأوضحت الوزارة أن تحقيقاتها في هذا الشأن متواصلة، مهيبةً بالجميع التواصل معها عند رصد أي مخالفة لأحكام نظام العمل.