أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، بياناً بشأن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمّد وافد عربي في إحدى الشركات فصل الموظفين السعوديين تعسفياً.
وأكدت الوزارة أنها رصدت الحالة، وشخص فريق منها إلى المنشأة للتأكد من صحة ما جرى تداوله، لافتة إلى أن التحقيق الأولي أثبت وجود عدة مخالفات على المنشأة. وأوضحت الوزارة أن تحقيقاتها في هذا الشأن متواصلة، مهيبةً بالجميع التواصل معها عند رصد أي مخالفة لأحكام نظام العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر “العمل” تُحقق في تعمّد وافد عربي فصل السعوديين تعسفياً في إحدى الشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.