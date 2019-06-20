«عاجل» تنشر تفاصيل قرار السماح ببيع وتداول السجائر الإلكترونية

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور أمر سامٍ يقضي بمنح الهيئة العامة للغذاء والدواء، قرار الموافقة على السماح باستيراد السجائر الإلكترونية بعد أن كانت ممنوعة وفقًا للأنظمة التي تصدرها الهيئة.

وقالت مصادر «عاجل»: «إن اللائحة الجديدة ستسمح ببيع واستيراد وتداول السجائر الإلكترونية بمقدار 20 سيجارة في العبوة الواحدة، على أن تتطابق متطلبات السجائر بسلامة الأجهزة الكهربائية وأجزائها والخلايا الثانوية المغلقة أو النقالة والبطارية المصنوعة منها للاستخدام في التطبيقات المتنقلة» .

ومن بين الشروط التي شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بها، أن تكون السجائر وعبواتها ضد الكسر ومحمية ومحكمة، منعًا لتسرب السوائل منها، ما تؤثر سلبًا على الأطفال عند الفتح والإغلاق .

وفيما يلي الشروط الواجب توافرها للسماح باستيراد السجائر الإلكترونية :

يجب ألا يحتوي أو يسبب الغلاف أيًا من الآتي :

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1- تسويق المنتج أو تشجيعه على الانتشار من خلال رسائل تحمل إيحاءات حول خصائصه أو تأثيراته الصحية أو خطورة انبعاثاته .

2- إيحاء بأن منتج السجائر الإلكتروني أقل خطرًا من غيرهًا أو أنه يهدف لتقليل المحتوي الضار للتدخين.

3- أي عنصر تسويقي للمنتج أو المنشور يتضمن عروضًا ترويجية للسجائر .

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه «عاجل»، فإن تغليف السجائر من الوجه الأمامي والخلفي للعبوات والنظم الإلكترونية يجب أن يحتوي على التحذيرات الصحية بما يقارب 65% من حجم العبوة، مع إضافة عبارة «المنتج يحتوي النيكوتين الذي يسبب الإدمان».

وحظرت اللائحة إضافة الفيتامينات أو غيرها والتي تعطي الانطباع بالمنفعة الصحية والكافيين أو التورين أو أي مواد تحتوي على منبهات مرتبطة بتحفيز الأداء، وكذلك المواد المضافة الملونة ذات خصائص تلوين الانبعاثات، وأيضًا المواد التي لها خصائص مسرطنة أو مسببة للطفرات الجينية أو المنتجة للسموم قبل الحرق، وأخيرًا المواد المصنفة كمواد ممنوعة التداول قانونيًّا مثل المؤثرات العقلية المهلوسة والمخدرة والمنشطة .

كما حددت اللائحة السماح بنكهات الفواكه أو المنتول (النعناع) أو خليطها، ومنع استخدم نكهات (الكاكاو – الفانيلا – الشاي – التوابل – الحلوى - الكحول – العلك – الكولا).

