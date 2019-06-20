«البلديات» لـ«عاجل»: إنهاء الجزء الأكبر من مشروع دوار الهدية

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع ما نشرته صحيفة «عاجل» تحت عنوان «دوار الهدية يشعل غضب أهالي بريدة.. وتوجيه عاجل من أمير المنطقة».

وقالت وزارة الشؤون البلدية، في بيان صادر عنها اليوم، إنَّ إدارة العلاقات العامة بالوزارة تلقت خطاب أمانة القصيم حول تقرير «عاجل»، مؤكدة أنَّ دوار الهدية في وضعه السابق يرتبط بعدة طرق رئيسية، أهمها طريق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وهو الضلع الشرقي للدائري الداخلي لمدينة بريدة، والذي يجري تنفيذه من قبل وزارة النقل بتصميم حرّ دون توقف بمنطقة الدوار كما كان في الوضع السابق.

وأوضح البيان، أنَّ أمانة القصيم استشعرت أهمية الموقع وساهمت في معالجة حالة الطرق الأخرى المرتبطة به بعد إزالة الدوار لظروف مرور طريق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، مؤكدًا إعادة تصميم الموقع بشكل مؤقت بما يضمن إيجاد مداخل آمنة للأحياء كافة مع ربطها بجميع الطرق، وتم اعتماد التصميم مروريًا من إدارة المرور.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأمانة أنهت تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع ويجرى حاليًا استكمال المتبقي المتمثل في مناطق الدوران ومداخل الأحياء، بالإضافة إلى وسائل السلامة والعلامات الأرضية بالتنسيق مع إدارة المرور.

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واختتمت الوزارة، بيانها بقولها: إنَّ «هذا الحل يعد حلًا مؤقتًا للموقع، والأمانة تتطلع إلى أن يتم إيجاد حل دائم مستقبلًا بالتعاون مع وزارة النقل عبر طرح مشروع لتحرير حركة طريق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر بشكل مستقل».

وكان عددٌ من الأهالي في مدينة بريدة بالقصيم، انتقدوا ما قالوا إنّه «صمت» من أمانة المنطقة، رغم شكاوى عديدة قُدّمت بشأن مشروع «دوّار الهدية»، الذي قالت أمانة المنطقة في وقتٍ سابق، إنّه يهدف إلى توفير انسيابية تامة في الحركة المرورية، من خلال تصميم جديد.

وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسمًا بعنوان «دوّار_الهدية_بريدة»، للنظر في معاناتهم وبحث مطالبهم، وتركّزت الشكاوى، حسبما رصدت «عاجل»، على عدم إشراك متخصصين في المشروع، وإدارة الأعمال بشكل عشوائي، وتسبُّبه في زيادة عدد الحوادث، بالإضافة إلى التغيير المستمر في خطط المشروع، ما يُعطل تنفيذه حسبما قالوا.